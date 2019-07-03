03.07.2019 22:37
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Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası

Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası

Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası'na üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.

Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası'na üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.
24. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gününde Ukrayna-Yunanistan ve Sırbistan-Fransa maçları yapıldı.
Caferağa Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Yunanistan, Ukrayna'yı 86-82, Sırbistan ise Fransa'yı 61-44 mağlup etti.
Organizasyonda yarın Fransa-Ukrayna ve Sırbistan-Türkiye müsabakaları oynanacak.
Ümit Milli Takım'ın yanı sıra Fransa, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'ın yer aldığı turnuvada, tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların ardından grupta ilk sırayı alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.
Kaynak: AA
Spor

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