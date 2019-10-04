Haberler » Spor » Haber

Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası

Salon: ASKİ AtatürkHakemler: Halil Erkoç, Deyer Akçay, Betül Yenisu Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 6, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 20, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Abdelkader 13, Tuğba Oral 2Elazığ İl Özel İdare: Slonjsak 13, Nazlı Güngör, Manolya Kurtulmuş...

04.10.2019 22:10Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Halil Erkoç, Deyer Akçay, Betül Yenisu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 6, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 20, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Abdelkader 13, Tuğba Oral 2
Elazığ İl Özel İdare: Slonjsak 13, Nazlı Güngör, Manolya Kurtulmuş 8, Aysel Bakır, Nihan Demirkol 3, Williams 8, Miray Şahin 2, Kübra Erat 5, Vaughn 18, Ervin 14

1. Periyot: 9-21

Devre: 28-34
3. Periyot: 40-57

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası'nın ikinci maçında Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-53 yendi.

Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuva, 3 gün sürecek.

Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Kemal Atatürk, Hatay, ASKİ, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:58 (Özel haber) Van usulü bowling
00:42 Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
00:40 Basketbolda maçında ardından
00:39 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Yücel İldız
00:36 Maçın ardından
00:31 Bülent Korkmaz: VAR'daki hakem hata yapamaz!
00:18 Fenerbahçe teknik direktörü ersun yanal maç sonu konuştu