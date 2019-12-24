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Basketbol da Menteşe Karya galibiyetle başladı

Muğla Basketbol Büyükler Ligi Hafta Sonu oynanan iki karşılaşma ile start aldı.

24.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:01 Basketbol da Menteşe Karya galibiyetle başladı

Bu sezona Erkekler Bölgesel Ligi parolası ilebaşlayan Karya Basketbol Takımı Bodrum Deplasmanında Bodrum Kartalları Basketbol Takımını 79-65 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Oyun kurucusu Yunus Emre Erenoğlu'nun başarılı ve skorer oyunu ile pota altında güçlü oyuncusu Muhammet Kaan Alagöz'ün etkili oyunu ile maçı başından sonuna galip götüren Potanın Arslanları, genç oyuncularına da süre verdiği karşılaşmadan 79-65 galip ayrılarak lige güzel bir giriş yaptı.

Takımın Muğlalı Basketbolculardan ve Muğla Üniversitesinde okuyan öğrencilerden oluştuğunu belirten Menteşe Karya Basketbol Takımı Baş Antrenörü Kaan Salman,Bu sezon ilk sezonumuz, hedefimiz Bölgesel Lig de Menteşemizi, Muğlamızı temsil edecek kendi çocuklarımızdan kurulu bir takım ile mücadele etmek, Büyük erkekler liginden sonra, Bölgesel Lig'de de yer almak istiyoruz. Bu gün burada güzel bir başlangıç yaptık, oyuncularımı kutluyorum. Rakip takımda genç ve hızlı oyunculardan kurulu iyi bir takım. İyi mücadele ettiler onları da tebrik ediyoruz dedi. Menteşe Karya Basketbol Takımı; Yunus Emre Erenoğlu, Muhammet Kaan Alagöz, Kadir Akçıkyıldız, Tuna Ozan Gök, Özen Fırat, Ahmet İlktuğ Erken, Berkay Ak, Ahmet Faruk Akçay, Yiğitalp Çınar, Mehmet Akif Girgin,Utku Tanıyan ve Eren Yiğit'ten oluşuyor. Takımın Baş Antrenörlüğünü Kaan Salman, Yardımcılığını ise Tuğberk Maviş yapıyor.


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Kaynak: Bültenler

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