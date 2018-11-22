Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa
Kupası'nda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka
'nın I Grubu'ndaki rakipleri ve maç programı belli oldu.
Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'un elendiği organizasyonda C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, 2. tura yükselmeyi başardı.
Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 16 ekibin ikinci turda 4 gruba ayrıldığı organizasyonda Pınar Karşıyaka yoluna I Grubu'nda devam edecek. Yeşil-kırmızılı ekip grupta Almanya
'dan s. Oliver
Würzburg, Macaristan
'dan Szolnoki Olaj
ve Kosova
'dan Z Mobile Priştine
ile ilk 2 mücadelesi verecek.
Bu 4 grupta yine ilk 2'de yer alacaklar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak. Daha sonra çeyrek, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.
Maç programı
Pınar Karşıyaka, 12 Aralık Çarşamba
günü başlayacak ikinci tur maçlarında ilk olarak deplasmanda Szolnoki Olaj'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekibin I Grubu'ndaki maç programı şöyle:
12 Aralık Çarşamba: Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka
19 Aralık Çarşamba: Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg
9 Ocak 2019 Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine
23 Ocak Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj
30 Ocak Çarşamba: s.Oliver Würzburg-Pınar Karşıyaka
6 Şubat Çarşamba: Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka
Avrupa,Pınar Karşıyaka,basketbol
22 Kasım 2018 Perşembe 09:32