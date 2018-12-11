Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbolda Türk temsilcilerinden Pınar Karşıyaka
'nın yoluna devam ettiği Erkekler FIBA Avrupa
Kupası ikinci tur grup müsabakaları, yarınki maçlarla başlayacak.
İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 16 takım, ikinci turda 4 grupta mücadele edecek. Bu 4 grupta yine ilk 2'de yer alacak takımlar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak.
Daha sonra çeyrek, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.
Türk temsilcilerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor
ve Adatıp Sakarya
Büyükşehir Basketbol'un elendiği organizasyonda yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, I Grubu'nda ikinci tura kalma mücadelesi verecek.
Gruplar
İkinci turda yer alacak ekipler şöyle:
I Grubu: s. Oliver
Würzburg (Almanya
), Szolnoki Olaj
(Macaristan
), Pınar Karşıyaka, Z Mobile Priştine
(Kosova
)
J Grubu: Balkan (Bulgaristan
), Lukoil
Levski (Bulgaristan), Ironi Ness Ziona (İsrail
), Alba Fehervar (Macaristan)
K Grubu: Donar (Hollanda
), Pallacanestro Varese
(İtalya
), Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi
), Dinamo Sassari
(İtalya)
L Grubu: Avtodor Saratov (Rusya
), Bakken Bears (Danimarka
), ZZ Leiden (Hollanda), Kataja Basket (Finlandiya
)
Maç programı
Gruplarda yarınki maçların programı ve maçların TSİ başlangıçları şöyle:
I Grubu
20.00 Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka
21.00 s.Oliver Würzburg-Z Mobile Priştine
J Grubu
20.00 Lukoil Levski- Ironi Ness Ziona
20.00 Balkan-Alba Fehervar
K Grubu
21.30 Donar-Dinamo Sassari
22.30 Pallacanestro Varese-Petrolina AEK
L Grubu
18.00 Avtodor Saratov-Kataja Basket
20.30 Bakken Bears-ZZ Leiden
basketbol,Pınar Karşıyaka,Avrupa
11 Aralık 2018 Salı 09:16