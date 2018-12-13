13 Aralık 2018, 10:47
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Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda ikinci tur grup müsabakalarında ilk hafta heyecanı sona erdi.

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda ikinci tur grup müsabakalarında ilk hafta heyecanı sona erdi.

İkinci turda 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele ettiği Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda ilk hafta müsabakaları dün oynandı.

Pınar Karşıyaka'nın galibiyetle başladığı ikinci tur maçlarında gruplarında ilk 2'de yer alacak ekipler, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak.

Sonuçlar ve maç programı

Gruplarda bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

I Grubu

Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka: 70-74

s. Oliver Würzburg-Z Mobile Priştine: 95-77

S Takım O G M A Y P
1. s.Oliver Würzburg 1 1 0 95 77 2
2. Pınar Karşıyaka 1 1 0 74 70 2
3. Szolnoki Olaj 1 0 1 70 74 1
4. Z Mobile Priştine 1 0 1 77 95 1
Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg

Z Mobile Priştine-Szolnoki Olaj

J Grubu

Lukoil Levski-Ironi Ness Ziona: 89-98

Balkan-Alba Fehervar: 88-82

S Takım O G M A Y P
1. Ironi Ness Ziona 1 1 0 98 89 2
2. Balkan 1 1 0 88 82 2
3. Alba Fehervar 1 0 1 82 88 1
4. Lukoil Levski 1 0 1 89 98 1
Alba Fehervar-Lukoil Levski

Ironi Ness Ziona-Balkan

K Grubu

Donar- Dinamo Sassari: 78-84

Pallacanestro Varese-Petrolina AEK: 109-74

S Takım O G M A Y P
1. Pallacanestro Varese 1 1 0 109 74 2
2. Dinamo Sassari 1 1 0 84 78 2
3. Donar 1 0 1 78 84 1
4. Petrolina AEK 1 0 1 74 109 1
Petrolina AEK-Donar

Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese

L Grubu

Avtodor Saratov-Kataja Basket: 98-57

Bakken Bears-ZZ Leiden: 111-71

S Takım O G M A Y P
1. Avtodor Saratov 1 1 0 98 57 2
2. Bakken Bears 1 1 0 111 71 2
3. ZZ Leiden 1 0 1 71 111 1
4. Kataja Basket 1 0 1 57 98 1
Kataja Basket-Bakken Bears

ZZ Leiden-Avtodor Saratov Szolnoki Olaj,Pınar Karşıyaka,Avrupa
13 Aralık 2018 Perşembe 10:47



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