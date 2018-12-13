Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa
Kupası'nda ikinci tur grup müsabakalarında ilk hafta heyecanı sona erdi.
İkinci turda 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele ettiği Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda ilk hafta müsabakaları dün oynandı. Pınar Karşıyaka
'nın galibiyetle başladığı ikinci tur maçlarında gruplarında ilk 2'de yer alacak ekipler, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak.
Sonuçlar ve maç programı
Gruplarda bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 19 Aralık Çarşamba
günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
I Grubu
Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka: 70-74
s. Oliver
Würzburg-Z Mobile Priştine
: 95-77
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|s.Oliver Würzburg
|1
|1
|0
|95
|77
|2
|2.
|Pınar Karşıyaka
|1
|1
|0
|74
|70
|2
|3.
|Szolnoki Olaj
|1
|0
|1
|70
|74
|1
|4.
|Z Mobile Priştine
|1
|0
|1
|77
|95
|1
Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg
Z Mobile Priştine-Szolnoki Olaj
J Grubu Lukoil
Levski-Ironi Ness Ziona: 89-98
Balkan-Alba Fehervar: 88-82
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Ironi Ness Ziona
|1
|1
|0
|98
|89
|2
|2.
|Balkan
|1
|1
|0
|88
|82
|2
|3.
|Alba Fehervar
|1
|0
|1
|82
|88
|1
|4.
|Lukoil Levski
|1
|0
|1
|89
|98
|1
Alba Fehervar-Lukoil Levski
Ironi Ness Ziona-Balkan
K Grubu
Donar- Dinamo Sassari
: 78-84
Pallacanestro Varese-Petrolina AEK: 109-74
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Pallacanestro Varese
|1
|1
|0
|109
|74
|2
|2.
|Dinamo Sassari
|1
|1
|0
|84
|78
|2
|3.
|Donar
|1
|0
|1
|78
|84
|1
|4.
|Petrolina AEK
|1
|0
|1
|74
|109
|1
Petrolina AEK-Donar
Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese
L Grubu
Avtodor Saratov-Kataja Basket: 98-57
Bakken Bears-ZZ Leiden: 111-71
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Avtodor Saratov
|1
|1
|0
|98
|57
|2
|2.
|Bakken Bears
|1
|1
|0
|111
|71
|2
|3.
|ZZ Leiden
|1
|0
|1
|71
|111
|1
|4.
|Kataja Basket
|1
|0
|1
|57
|98
|1
Kataja Basket-Bakken Bears
ZZ Leiden-Avtodor Saratov
Szolnoki Olaj,Pınar Karşıyaka,Avrupa
13 Aralık 2018 Perşembe 10:47