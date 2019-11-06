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Basketbol EuroCup Women: Bellona Kayseri: 54 - CCC Polkowice: 69

EuroCup Women C Grubu maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında CCC Polkowice takımını ağırladı.

06.11.2019 22:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:55 Basketbol EuroCup Women: Bellona Kayseri: 54 - CCC Polkowice: 69
EuroCup Women C Grubu maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında CCC Polkowice takımını ağırladı. Mücadele konuk takımını 69-54 üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Jan Baloun xx, Dimitrios Zacharis xx, Hrvoje Cavar xx

Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx 17, Shacobia Barbee xxx 12, Ayşegül Günay xx 5, Klaudia Perisa x 4, Luca Ivankovic xxx 16, Kübra Siyahdemir x, Gizem Sezer x, Gülse Uğur x

CCC Polkowice: Ana Filip xxx 18, Danieelle Marie Robinson xx 11, Maria Conde Alcoldo xxx 10, Weronika Gajda xx 9, Artemis Spanou xx 10, Miljana Bojovic x 2, Denesha Stallworth xx 9, Monika Naczk x

1.Periyot: 22-7 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 33-28 (Bellona Kayseri lehine)

3.Periyot: 45-45

5 Faul Alan: Luca Ivankovic (Bellona Kayseri Basketbol) - KAYSERİ

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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