Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Cebeci
Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ
), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan
), Vladimir Tsekov (Bulgaristan
) İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Ali Berent
Kavaklıoğlu 3, Mert Gizir 4, Ahmet İlker Tunalı 5, Minchev 7, Semih Erden
13, Mert Çevik
, Bekir Karlı 3, Sabahattin Can Göndür 8, Ramazan Tekin 4
Donar: Cunningham 5, Gipson 8, Wall 8, Dourisseau 10, Koenis 12, Callahan 8, Hammink 13, Mast 3, Pasalic 2, Sitton 7, Slagter 9, Hoeve
1. Periyot: 15-15
Devre: 26-33
3. Periyot: 37-56
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa
Kupası C Grubu 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, Hollanda
ekibi Donar'a 85-47 mağlup oldu.
Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla 4. yenilgisini yaşadı. Hollanda temsilcisi ise 3. galibiyetini elde etti.
Pota altından Semih Erden'le basketler üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikayı 11-7 üstün geçti. Slagter ve Pasalic'in sayılarıyla Donar oyunu dengeledi ve ilk çeyrek 15-15 eşitlikle tamamlandı.
İkinci çeyrekte basit top kayıpları yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında hızlı hücumlarda sayılar üreten Donar, 14. dakikada farkı 5 sayıya (17-22) çıkardı. Koenis'in etkili oyunuyla 19. dakikada farkı çift hanelere (23-33) taşıyan Hollanda temsilcisi, soyunma odasına da 33-26 üstün gitti.
İkinci yarıya Wall'ın üç sayılık basketiyle başlayan Donar, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında 24. dakikayı 14 sayı (30-44) farkla önde tamamladı. Oyun disiplinini kaybeden rakibi karşısında Callahan'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı açan Hollanda temsilcisi, final periyoduna 56-37 üstün girdi.
Son çeyrekte Hammink, Slagter ve Koenis'le rahat sayılar bulan Donar, farkı açmaya devam etti ve sahadan 85-47 galip ayrıldı.
Yunanistan,Bulgaristan,İstanbul Büyükşehir Belediyespor
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:49