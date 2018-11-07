Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka
Hakemler: Igor Mitrovski (Makedonya
), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna
), Dragos-Alin Nicolae (Romanya
) Pınar Karşıyaka
: Walker 23, Henry 14, Tayfun Erülkü
9, Chatman 12, Marei 9, Berk Uğurlu
6, Egemen Güven 9, Erdi Gülaslan 2, Gailius 6
Spirou Basket: Hammonds 4, Marchant 2, Libert 6, Ford
13, Hunt 7, Hervelle 17, Linhart 7, Marnegrave, Penninck, Mobley 16
1. Periyot: 20-21
Devre: 34-34
3. Periyot: 55-59
Beş faulle çıkan: 36.37 Libert (Spirou Basket)
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa
Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, Belçika
temsilcisi Spirou Basket'i 90-72 mağlup etti.
Grupta 3. kez kazanan Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarındaki 195. maçında 100. galibiyetine ulaştı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikalık bölümde aradaki farkı 7 sayıya çıkardı: 11-4. Spirou Basket, 8. dakikada 16-16 eşitliği yakaladığı ilk periyodu Ford'un son hücumda bulduğu basketle 21-20 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında Pınar Karşıyaka'ya sayı şansı vermeyen ve skoru 27-20 yapan Spirou Basket, Marchant'ın basketiyle 17. dakikada aradaki farkı 8 sayıya çıkardı: 23-31. Egemen, Henry, Berk ve Chatman'la 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, periyodun son dakikasına 34-31 önde girdi. Devre 34-34 eşitlikle sona erdi.
Üçüncü periyoda Chatman'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 23. dakikayı 44-38 üstün geçti. Üç sayılık basketlerle etkili olan ve tekrar üstünlük kuran Spirou Basket, 29. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 53-59. Belçika temsilcisi, periyodu 59-55 üstün bitirdi.
Son periyodun başında Walker ve Berk'in sayılarıyla 60-59 öne geçen Pınar Karşıyaka, Walker'ın etkili oyunuyla 36. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 77-67. Kalan bölümde farkı artıran Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-72 galip ayrıldı.
Makedonya,Pınar Karşıyaka,Karşıyaka
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:28