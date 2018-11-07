07 Kasım 2018, 22:28
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Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Igor Mitrovski (Makedonya), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Dragos-Alin Nicolae (Romanya)Pınar Karşıyaka: Walker 23, Henry 14, Tayfun Erülkü 9, Chatman 12, Marei 9, Berk Uğurlu 6, Egemen Güven 9, Erdi Gülaslan 2, Gailius 6Spirou Basket: Hammonds...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Igor Mitrovski (Makedonya), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Dragos-Alin Nicolae (Romanya)

Pınar Karşıyaka: Walker 23, Henry 14, Tayfun Erülkü 9, Chatman 12, Marei 9, Berk Uğurlu 6, Egemen Güven 9, Erdi Gülaslan 2, Gailius 6

Spirou Basket: Hammonds 4, Marchant 2, Libert 6, Ford 13, Hunt 7, Hervelle 17, Linhart 7, Marnegrave, Penninck, Mobley 16

1. Periyot: 20-21

Devre: 34-34

3. Periyot: 55-59

Beş faulle çıkan: 36.37 Libert (Spirou Basket)

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, Belçika temsilcisi Spirou Basket'i 90-72 mağlup etti.

Grupta 3. kez kazanan Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarındaki 195. maçında 100. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikalık bölümde aradaki farkı 7 sayıya çıkardı: 11-4. Spirou Basket, 8. dakikada 16-16 eşitliği yakaladığı ilk periyodu Ford'un son hücumda bulduğu basketle 21-20 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Pınar Karşıyaka'ya sayı şansı vermeyen ve skoru 27-20 yapan Spirou Basket, Marchant'ın basketiyle 17. dakikada aradaki farkı 8 sayıya çıkardı: 23-31. Egemen, Henry, Berk ve Chatman'la 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, periyodun son dakikasına 34-31 önde girdi. Devre 34-34 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyoda Chatman'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 23. dakikayı 44-38 üstün geçti. Üç sayılık basketlerle etkili olan ve tekrar üstünlük kuran Spirou Basket, 29. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 53-59. Belçika temsilcisi, periyodu 59-55 üstün bitirdi.

Son periyodun başında Walker ve Berk'in sayılarıyla 60-59 öne geçen Pınar Karşıyaka, Walker'ın etkili oyunuyla 36. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 77-67. Kalan bölümde farkı artıran Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-72 galip ayrıldı. Makedonya,Pınar Karşıyaka,Karşıyaka
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:28



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