Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa
Kupası A Grubu 4. maçında Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol, deplasmanda Hollanda
'nın ZZ Leiden takımına 99-97 mağlup oldu.
Leiden kentindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 16-10 geride kapatan konuk ekip, devrede soyunma odasına 36-34 üstün gitti.
Üçüncü periyodu da 69-56 önde tamamlayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, son çeyrekte farkın kapanmasına engel olamadı ve normal süre 82-82 berabere tamamlandı.
Ev sahibi takım, uzatmalara giden maçı 99-97 kazanırken, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol grupta üçüncü yenilgisini aldı.
Sakarya,Avrupa,basketbol
08 Kasım 2018 Perşembe 00:16