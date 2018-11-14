Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupasındaki 5. Maçında Donar'a 89-83 Yenildi

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubundaki 5. maçında Hollanda kulübü Donar'a 89-83 yenildi.Pınar Karşıyaka, Hollanda'nın Groningen kentindeki Martini Spor Salonunda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini, 26-18 önde geçti. Ev sahibi takım, devre arası öncesi farkı 4 sayıya (41-45) indirdi.
KAF-KAF 2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Pınar Karşıyaka, 3. periyodu 68-62 üstün tamamladı ancak Donar, son 10 dakikadaki etkili oyunuyla mücadeleyi 89-83 kazandı. Pasalic 14 sayıyla Donar'ın, Henry de 21 sayıyla Pınar Karşıyaka'nın en skoreri oldu. Pınar Karşıyaka, 5. karşılaşmasında 2. mağlubiyetini aldı. Donar ise 4. galibiyetine ulaştı.
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14 Kasım 2018 Çarşamba 23:28