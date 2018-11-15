Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa
Kupası C Grubu 5. hafta karşılaşmasında, Belçika
temsilcisi Spirou Basket'e deplasmanda 92-45 mağlup oldu.
Spiroudome'daki maça özellikle hücumda kötü başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, sadece 5 sayı üretebildiği ilk çeyrekte 23 sayı geriye düştü: 28-5.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda da varlık gösteremeyen turuncu-lacivertli takım, soyunma odasına da 48-14 geride gitti.
Mücadelenin 3. çeyreğini 69-30 geride tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rakibine 92-45 yenildi.
Turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta oynadığı 5. maçtan da mağlup ayrıldı.
15 Kasım 2018 Perşembe 00:07