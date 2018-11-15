Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa
Kupası'nda Türk temsilcileri Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol ve Pınar Karşıyaka
, gruptan çıkma şansını son haftaya bıraktı.
İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip, ikinci turda 4 gruba ayrılacak. İlk tur müsabakalarının tamamlanmasına 1 hafta kala ikinci tura yükselecek 16 ekipten 10'u belli oldu.
A Grubu'nda, ZZ Leiden (Hollanda
), B Grubu'nda Balkan (Bulgaristan
), E Grubu'nda Bakken Bears (Danimarka
) ile Z Mobile Priştine
(Kosova
), F Grubu'nda Alba Fehervar (Macaristan
) ve Pallacanestro Varese
(İtalya
), G Grubu'unda Lukoil
Levski (Bulgaristan) ile Kataja Basket (Finlandiya
) ve H Grubu'nda Szolnoki Olaj
(Macaristan) ile Dinamo Sassari
(İtalya) ikinci tura yükselmeyi garantiledi.
D Grubu mücadelesinde Çekya'dan BK JIP Pardubice'i 129-91 mağlup eden Rus ekibi Avtodor Saratov organizasyonda bir maçta en fazla sayı atan takım oldu. Bu alandaki rekor 2015-2016 sezonunda 121 sayı atan Çekya temsilcisi CEZ Nymburk'a aitti.
Türk takımları Türkiye
'den 3 takımın katıldığı organizasyonda A Grubu'nda yer alan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile C Grubu'nda bulunan Pınar Karşıyaka gruptan çıkma şanslarını son haftaya taşıdı. Pınar Karşıyaka ile aynı grupta yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'un ise gruptan çıkma şans bulunmuyor.
A Grubu'nda dün Almanya
temsilcisi s. Oliver
'i 80-60 mağlup eden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un gruptan çıkması için Romanya
ekibi CSM CSU Oradea
'yı yenip, s.Oliver'in konuk edeceği Hollanda ekibi ZZ Leiden'e yenilmesi gerekiyor.
Son hafta C Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u konuk edecek Pınar Karşıyaka, rakibini mağlup ettiği takdirde ikinci tura kalacak. Yeşil-kırmızılı ekibin alınacak sonuçlara göre gruptan lider çıkma ihtimali de bulunuyor.
Pınar Karşıyaka,Avrupa,basketbol
15 Kasım 2018 Perşembe 12:34