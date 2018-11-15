15 Kasım 2018, 12:34
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Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Türk temsilcileri Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ve Pınar Karşıyaka, gruptan çıkma şansını son haftaya bıraktı.

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Türk temsilcileri Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ve Pınar Karşıyaka, gruptan çıkma şansını son haftaya bıraktı.

İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip, ikinci turda 4 gruba ayrılacak. İlk tur müsabakalarının tamamlanmasına 1 hafta kala ikinci tura yükselecek 16 ekipten 10'u belli oldu.

A Grubu'nda, ZZ Leiden (Hollanda), B Grubu'nda Balkan (Bulgaristan), E Grubu'nda Bakken Bears (Danimarka) ile Z Mobile Priştine (Kosova), F Grubu'nda Alba Fehervar (Macaristan) ve Pallacanestro Varese (İtalya), G Grubu'unda Lukoil Levski (Bulgaristan) ile Kataja Basket (Finlandiya) ve H Grubu'nda Szolnoki Olaj (Macaristan) ile Dinamo Sassari (İtalya) ikinci tura yükselmeyi garantiledi.

D Grubu mücadelesinde Çekya'dan BK JIP Pardubice'i 129-91 mağlup eden Rus ekibi Avtodor Saratov organizasyonda bir maçta en fazla sayı atan takım oldu. Bu alandaki rekor 2015-2016 sezonunda 121 sayı atan Çekya temsilcisi CEZ Nymburk'a aitti.

Türk takımları

Türkiye'den 3 takımın katıldığı organizasyonda A Grubu'nda yer alan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile C Grubu'nda bulunan Pınar Karşıyaka gruptan çıkma şanslarını son haftaya taşıdı. Pınar Karşıyaka ile aynı grupta yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ise gruptan çıkma şans bulunmuyor.

A Grubu'nda dün Almanya temsilcisi s. Oliver'i 80-60 mağlup eden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un gruptan çıkması için Romanya ekibi CSM CSU Oradea'yı yenip, s.Oliver'in konuk edeceği Hollanda ekibi ZZ Leiden'e yenilmesi gerekiyor.

Son hafta C Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Pınar Karşıyaka, rakibini mağlup ettiği takdirde ikinci tura kalacak. Yeşil-kırmızılı ekibin alınacak sonuçlara göre gruptan lider çıkma ihtimali de bulunuyor. Pınar Karşıyaka,Avrupa,basketbol
15 Kasım 2018 Perşembe 12:34



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