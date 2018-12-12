Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Pınar Karşıyaka
Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Kupası 2. tur I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan
temsilcisi Szolnoki Olaj
'ı 74-70 yendi.
Szolnok kentindeki Tiszaligeti Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.
Üçüncü periyotta farkı bir sayıya (59-58) indiren Pınar Karşıyaka, etkili savunmasını sürdürdü ve mücadeleyi 74-70 kazandı.
Pınar Karşıyaka'yı galibiyete, 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Henry ve 20 sayı, 9 ribauntla oynayan Marei taşıdı.
Szolnoki Olaj,Pınar Karşıyaka,basketbol,Avrupa
12 Aralık 2018 Çarşamba 23:26