Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Pınar Karşıyaka
Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa
Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya
'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenildi.
Ventspils kentindeki Olimpiyat Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 üstün geçen Pınar Karşıyaka
, soyunma odasına 40-39 geride gitti. Pınar Karşıyaka
maçın üçüncü çeyreğini de 63-59 önde bitirirken, ev sahibi takım son periyottaki etkili oyunuyla salondan 78-76 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 13 Mart Çarşamba
günü İzmir
'de oynayacak.
Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor
Kaynak: AA