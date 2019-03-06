06 Mart 2019, 22:31
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Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenildi.

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenildi.

Ventspils kentindeki Olimpiyat Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 üstün geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 40-39 geride gitti.

Pınar Karşıyaka maçın üçüncü çeyreğini de 63-59 önde bitirirken, ev sahibi takım son periyottaki etkili oyunuyla salondan 78-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 13 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynayacak. Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor
Kaynak: AA


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