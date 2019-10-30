Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor
ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Anastasios Manos ( Yunanistan
), Nir Meirson ( İsrail
), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)
Bahçeşehir Koleji: Altan Erol 3, Golden 24, Hardy, Johnson 16, Mathiang 11, Can Altıntığ 2, Clark 8, Alper Özcan, Doğan Şenli 2, Hadi Özdemir
CSM CSU Oradea: Richard 6, Watson 12, Zekovic 16, Barnette 11, Valeika 5, Broussard 5, Markovic 14, Baciu 2, Fometescu
1. Periyot: 23-17
Devre: 42-36
3. Periyot: 55-50
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'ya 71-66 mağlup oldu.
Bahçeşehir Koleji, grubundaki ilk yenilgisini aldı.