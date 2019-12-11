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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Enisey'e 105-90 mağlup oldu.

11.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:36Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Bahçeşehir Koleji Takımı, FIBA Erkekler Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Enisey'e 105-90 mağlup oldu.
Krasnoyarsk şehrindeki Arena Sever'de oynanan maçın çekişmeli geçen ilk çeyreği 25-23 Rus ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta rakibinin ataklarını savunmakta zorlanan Bahçeşehir Koleji, devre arasına 57-41 geride girdi.
Karşılıklı basketlerin atıldığı ikinci yarıda farkı kapatamayan Bahçeşehir Koleji, 3. çeyreği 83-69 geride tamamladı. Üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren ev sahibi ekip mücadeleyi 105-90 kazandı.
Bahçeşehir Koleji, L Grubu'nun ikinci haftasında 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da Hollanda'nın ZZ Leiden takımını ağırlayacak.

basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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