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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Letonya temsilcisi Ventspils'i 112-90 yenerek yarı finale çıktı.

11.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:24
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Letonya temsilcisi Ventspils'i 112-90 yenerek yarı finale çıktı.
Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji 34-11 önde bitirdi. İkinci periyotta da hücumda etkili performans sergileyen Bahçeşehir Koleji, devre arasına 64-35 üstün gitti.
Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 87-60 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 112-90 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Bahçeşehir Koleji, İstanbul'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanmıştı. Türk temsilcisi, yarı finalde Danimarka ekibi Bakken Bears ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Etiketler : basketbol, Avrupa, Spor

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