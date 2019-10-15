Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi

Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu A Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, konuk olduğu İsrail ekibi UNET Holon'u 82-79 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Türk Telekom, mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi savunma yapan UNET Holon, devreye 44-43 üstünlükle girdi.

Karşılıklı sayılarla devam eden üçüncü çeyrek 59-59 eşitlikle sona ererken, son periyotta daha iyi hücum yapan Türk Telekom, sahadan 82-79 galip ayrıldı.

UNET Holon'da Malachi Richardson, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Kaynak: AA