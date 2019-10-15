Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi

Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu A Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, konuk olduğu İsrail ekibi UNET Holon'u 82-79 mağlup etti.

15.10.2019 23:20Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi
Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu A Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, konuk olduğu İsrail ekibi UNET Holon'u 82-79 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Türk Telekom, mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi savunma yapan UNET Holon, devreye 44-43 üstünlükle girdi.
Karşılıklı sayılarla devam eden üçüncü çeyrek 59-59 eşitlikle sona ererken, son periyotta daha iyi hücum yapan Türk Telekom, sahadan 82-79 galip ayrıldı.
UNET Holon'da Malachi Richardson, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Türk Telekom, basketbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:32 Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası
23:23 Doğan Erdoğan: "Soyadım Cumhurbaşkanımızla aynı olduğu için kapı zilinden ismimi söktüler"
23:20 Trabzonspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
23:20 Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi
23:12 Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı
23:06 Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi
22:57 Mesut Özil doğum gününü böyle kutladı
15.10.2019 23:34:48