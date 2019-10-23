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Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi

Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Teksüt Bandırma, konuk olduğu Belçika ekibi Telenet Giants Antwerp'e 93-90 yenildi.

23.10.2019 23:22Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi
Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Teksüt Bandırma, konuk olduğu Belçika ekibi Telenet Giants Antwerp'e 93-90 yenildi.
Lotto Arena'da oynanan maçta Teksüt Bandırma, ilk çeyreği 23-14 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte oyunu dengeledi ve soyunma odasına 41-41 eşitlikle gidildi.
Başa baş oyunun sürdüğü üçüncü periyodu 66-65 önde bitiren Teksüt Bandırma, son çeyrekte üstünlüğünü kaybetti ve karşılaşmadan 93-90 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Telenet Giants Antwerp, ilk galibiyetini aldı. Teksüt Bandırma ise ikinci yenilgisini yaşadı.

basketbol, Bandırma, Spor

Kaynak: AA

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