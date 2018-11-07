Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

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Kupası E Grubu'nda Çukurova
Basketbol, deplasmanda İsveç
'in A3 Basket takımını 91-54 yendi.
Umea kentindeki Energi Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-11 önde geçen Çukurova Basketbol, soyunma odasına da 48-24 üstün gitti.
Farkın kapanmasına izin vermeyen ve son çeyreğe 70-46 önde giren Çukurova Basketbol, karşılaşmayı 91-54 kazandı.
Çukurova Basketbol'da Astou Ndour, 25 sayıyla maçın en skoreri oldu. Üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Çukurova Basketbol, 6 puanla liderliğini sürdürdü.
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07 Kasım 2018 Çarşamba 23:50