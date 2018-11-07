07 Kasım 2018, 23:50
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Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda Çukurova Basketbol, deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 91-54 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda Çukurova Basketbol, deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 91-54 yendi.

Umea kentindeki Energi Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-11 önde geçen Çukurova Basketbol, soyunma odasına da 48-24 üstün gitti.

Farkın kapanmasına izin vermeyen ve son çeyreğe 70-46 önde giren Çukurova Basketbol, karşılaşmayı 91-54 kazandı.

Çukurova Basketbol'da Astou Ndour, 25 sayıyla maçın en skoreri oldu. Üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Çukurova Basketbol, 6 puanla liderliğini sürdürdü. İsveç,Çukurova,Avrupa,basketbol
07 Kasım 2018 Çarşamba 23:50



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