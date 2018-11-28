28 Kasım 2018, 18:05
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Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Xhelal Mumini (Kosova)OGM Ormanspor: Copper 23, Nilay Kartaltepe, Gardner 31, Henry 4, Ruzickova 4, Miray Şahin, Özge Kavurmacıoğlu, Damla Gezgin, Naile ÇırakMersin Büşükşehir Belediyespor:...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Xhelal Mumini (Kosova)

OGM Ormanspor: Copper 23, Nilay Kartaltepe, Gardner 31, Henry 4, Ruzickova 4, Miray Şahin, Özge Kavurmacıoğlu, Damla Gezgin, Naile Çırak

Mersin Büşükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Petronyte 17, Cado 13, Mitchell 12, Walker 16, Melis Talay, Burcu Cigil, Melisa Korkmaz

1. Periyot: 14-14

Devre: 28-29

3. Periyot: 49-49

Beş faulle çıkan: 34.29 Ruzickova (OGM Ormanspor)

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 4. haftasında Türk takımını karşı karşıya getiren maçta OGM Ormanspor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 62-58 yendi. Azerbaycan,Kosova,Yunanistan
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:05



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