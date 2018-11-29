29 Kasım 2018, 20:59
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Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: MamakHakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Xhelal Mumini (Kosova), Alakbar Hasanov (Azerbaycan)BOTAŞ: Cuic 22, Olcay Çakır Turgut 14, Melis Gülcan 11, Krivacevic 6, Loyd 16, Kübra Erat 15, Sehernaz Çidal, Büşra Akbaş 2, Erdenay Topçu 3A3 Basket: Hansson 6, Elizabeth Mershon 12,...

Salon: Mamak

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Xhelal Mumini (Kosova), Alakbar Hasanov (Azerbaycan)

BOTAŞ: Cuic 22, Olcay Çakır Turgut 14, Melis Gülcan 11, Krivacevic 6, Loyd 16, Kübra Erat 15, Sehernaz Çidal, Büşra Akbaş 2, Erdenay Topçu 3

A3 Basket: Hansson 6, Elizabeth Mershon 12, Degbeon 13, Lawrence 12, Brown 14, Elvbo, Edholm 2, Asoro 8

1. Periyot: 16-20

Devre: 36-36

3. Periyot: 56-50

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda BOTAŞ, E Grubu 4. maçında konuk ettiği İsveç'in A3 Basket takımını 89-67 yendi.

Bu sonuçla BOTAŞ, gruptaki üçüncü galibiyetini elde ederken, A3 Basket ise dördüncü yenilgisini aldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 20:59



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