Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Mamak
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan
), Xhelal Mumini (Kosova
), Alakbar Hasanov (Azerbaycan
)
BOTAŞ: Cuic 22, Olcay Çakır
Turgut 14, Melis Gülcan 11, Krivacevic 6, Loyd 16, Kübra Erat 15, Sehernaz Çidal, Büşra Akbaş 2, Erdenay Topçu 3
A3 Basket: Hansson 6, Elizabeth Mershon 12, Degbeon 13, Lawrence 12, Brown 14, Elvbo, Edholm 2, Asoro 8
1. Periyot: 16-20
Devre: 36-36
3. Periyot: 56-50
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası'nda BOTAŞ, E Grubu 4. maçında konuk ettiği İsveç
'in A3 Basket takımını 89-67 yendi.
Bu sonuçla BOTAŞ, gruptaki üçüncü galibiyetini elde ederken, A3 Basket ise dördüncü yenilgisini aldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 20:59