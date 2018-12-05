Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna
), Christina Manoli (Fransa
), Vladimir Zanev (Kıbrıs Rum Kesimi
) Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Asena Yalçın, Melis Talay 3, Petronyte 11, Mitchell 17, Ashley Walker 24, Burcu Çiğil, Cado 16
ACS Sepsi: Solopova 4, Godri-Parau 19, Slamova 10, Whitted 20, Higgins 8, Ghizila, Mirne-Nagy
1. Periyot: 18-16
Devre: 35-30
3. Periyot: 47-47
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa
Kupası D Grubu 5. hafta mücadelesinde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Romanya
temsilcisi ACS Sepsi'yi 71-61 yendi.
Ukrayna,Kıbrıs Rum Kesimi,Mersin,Büyükşehir Belediyespor
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:46