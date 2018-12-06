Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan
), Abigail Catrix (Fransa
), Tom Dehondt (Belçika
) Beşiktaş
: Mitchell 15, Akhator 24, Bahar Yapar 1, Kübra Siyahdemir 7, Bahar Çağlar
11, Esra Erden Atacan 3, Epoupa 19, Melek Uzunoğlu 2, Elif Bayram 2, Mircheva 4, Nisa Yalçın 6, Aleyna Baday
Inventa Kursk: Evgeniia Frolkina 6, Ivanova, Kozhukhar 6, Nesterova 3, Kristina Safonova 4, Burovaya 3, Olga Frolkina 9, Kozik 5, Pachurina 5, Olesya Safonova 9, Shabanova 14
1. Periyot: 26-15
Devre: 49-37
3. Periyot: 69-48
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Kupası C Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Rusya
temsilcisi Inventa Kursk'u 94-64 yendi.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 3. galibiyetini alarak son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Konuk ekip ise 3 mağlubiyetle 3. sırada kaldı.
Beşiktaş, gruptaki altıncı ve son maçında 12 Aralık Çarşamba
günü deplasmanda Polonya
'nın Wisla CANPACK takımı ile liderlik mücadelesine çıkacak.
Fransa,Belçika,Hırvatistan,Beşiktaş
06 Aralık 2018 Perşembe 21:15