06 Aralık 2018, 21:15
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Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Abigail Catrix (Fransa), Tom Dehondt (Belçika)Beşiktaş: Mitchell 15, Akhator 24, Bahar Yapar 1, Kübra Siyahdemir 7, Bahar Çağlar 11, Esra Erden Atacan 3, Epoupa 19, Melek Uzunoğlu 2, Elif Bayram 2, Mircheva 4,...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Abigail Catrix (Fransa), Tom Dehondt (Belçika)

Beşiktaş: Mitchell 15, Akhator 24, Bahar Yapar 1, Kübra Siyahdemir 7, Bahar Çağlar 11, Esra Erden Atacan 3, Epoupa 19, Melek Uzunoğlu 2, Elif Bayram 2, Mircheva 4, Nisa Yalçın 6, Aleyna Baday

Inventa Kursk: Evgeniia Frolkina 6, Ivanova, Kozhukhar 6, Nesterova 3, Kristina Safonova 4, Burovaya 3, Olga Frolkina 9, Kozik 5, Pachurina 5, Olesya Safonova 9, Shabanova 14

1. Periyot: 26-15

Devre: 49-37

3. Periyot: 69-48

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi Inventa Kursk'u 94-64 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 3. galibiyetini alarak son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Konuk ekip ise 3 mağlubiyetle 3. sırada kaldı.

Beşiktaş, gruptaki altıncı ve son maçında 12 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Wisla CANPACK takımı ile liderlik mücadelesine çıkacak. Fransa,Belçika,Hırvatistan,Beşiktaş
06 Aralık 2018 Perşembe 21:15



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