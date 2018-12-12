Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Peter Zenis (Slovakya
), Dumitru Stasiev (Moldova
), Martina Mekelova (Slovakya) Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Asena Yalçın 11, Petronyte 28, Cado 3, Mitchell 6, Walker 34, Burcu Çiğil 3, Melis Talay 5, Melisa Korkmaz
WBC Enisey: Mavunga 30, Hines-Allen 7, Goldyreva 6, Marchenkova 3, Namok 15, Kiryanova 3, Dorosheva 13, Vorobeva, Dorovskikh
1. Periyot: 25-30
Devre: 50-40
3. Periyot: 74-59
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası D Grubu 6. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rusya
temsilcisi WBC Enisey'i 90-77 yendi.
Moldova,Slovakya,Mersin,Büyükşehir Belediyespor
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:44