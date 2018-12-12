12 Aralık 2018, 20:44
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Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Servet TazegülHakemler: Peter Zenis (Slovakya), Dumitru Stasiev (Moldova), Martina Mekelova (Slovakya)Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Petronyte 28, Cado 3, Mitchell 6, Walker 34, Burcu Çiğil 3, Melis Talay 5, Melisa KorkmazWBC Enisey: Mavunga 30, Hines-Allen 7, Goldyreva...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Peter Zenis (Slovakya), Dumitru Stasiev (Moldova), Martina Mekelova (Slovakya)

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Petronyte 28, Cado 3, Mitchell 6, Walker 34, Burcu Çiğil 3, Melis Talay 5, Melisa Korkmaz

WBC Enisey: Mavunga 30, Hines-Allen 7, Goldyreva 6, Marchenkova 3, Namok 15, Kiryanova 3, Dorosheva 13, Vorobeva, Dorovskikh

1. Periyot: 25-30

Devre: 50-40

3. Periyot: 74-59

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 6. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rusya temsilcisi WBC Enisey'i 90-77 yendi. Moldova,Slovakya,Mersin,Büyükşehir Belediyespor
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:44



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