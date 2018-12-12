Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Luis Lopes (Portekiz
), Alexandre Deman (Fransa
), Michel Glod (Lüksemburg
) Galatasaray
: Abdi 6, Işıl Alben
3, Sinem Ataş
, Jefferson 18, Macaulay 15, Şerife Onar
, Grigalauskyte 14, Eda Şahin 1, İrem Topuz, İnci Güçlü
2
MBA Moskova
: Leshkovtseva 9, Nizamova 2, Psareva 21, Sapova 10, Sytnyak, Stolyar, Kaitukova, Plisova 2, Toropova 1
1. Periyot: 16-12
Devre: 34-26
3. Periyot: 45-36
FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Rusya
temsilcisi MBA Moskova'yı 59-45 yendi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grubunu 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider tamamlayarak, üst tura yükseldi.
Portekiz,Lüksemburg,Moskova,Galatasaray
12 Aralık 2018 Çarşamba 22:05