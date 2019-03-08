08 Mart 2019, 00:22
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Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Famila Schio takımını 79-75 yendi.

Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Famila Schio takımını 79-75 yendi.

Vicenza kentindeki Campagnola Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodu 22-17, ilk devresi ise 41-36 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Famila Schio, son 10 dakika öncesi de 5 sayılık farkı (59-54) korudu. Bitime 6 dakika kala 11 sayı geride olan (70-59) Çukurova Basketbol, kalan süredeki etkili oyunuyla maçı 79-75 kazandı.

Yarı finale yükselen takım, 14 Mart Perşembe günü Mersin'de oynanacak rövanşın ardından belli olacak. İtalya, Çukurova, Avrupa, basketbol, Spor
Kaynak: AA


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