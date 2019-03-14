Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sergei Beliakov (Rusya
), Thomas Bissuel (Fransa
), Maka Kupatadze (Gürcistan
) Çukurova
Basketbol: Mestdagh, Gray 3, Iagupova 25, Naumenko, Ndour 18, Bone 19, Pelin Bilgiç, 5, Sevgi Uzun
3
Famila Schio: Crippa, Gruda 9, Dotto 14, Lavender 22, Quigley 18, Fassina, Lisec 13, Battisodo 5, Andre, Gemelos
1. Periyot: 24-25
Devre: 35-46
3. Periyot: 52-62
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa
Kupası çeyrek final rövanş maçında Çukurova Basketbol, İtalya
'nın Famila Schio takımına 81-73 yenildi.
Çeyrek final turunda ilk maçta rakibini deplasmanda 79-75 mağlup eden Çukurova Basketbol, rövanşta 8 sayı farkla yenilince organizasyona veda etti. Famila Schio elde ettiği galibiyetle yarı finale yükseldi.
Fransa, Gürcistan, Çukurova, basketbol, Spor
Kaynak: AA