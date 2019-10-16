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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftası C Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, konuk olduğu Polonya temsilcisi CCC Polkowice'i 64-59 yendi.

16.10.2019 22:14Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftası C Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, konuk olduğu Polonya temsilcisi CCC Polkowice'i 64-59 yendi.
Polonya'nın Polkowice kasabasındaki Kent Sporları Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip Bellona Kayseri Basketbol, mücadelenin ilk çeyreğini 16-11 önde kapattı. İkinci periyotta daha organize hücumlar yapan ev sahibi CCC Polkowice, oyunda üstünlüğü ele aldı ve devre arasına 32-28 önde girdi.
İkinci yarıda savunmasına sertleştiren Bellona Kayseri Basketbol, üçüncü çeyreğini 44-44 eşitlikle geçtiği mücadelenin son periyotunda oyunun kontrolünü yeniden ele aldı ve müsabakadan 64-59 galip ayrıldı.
Bellona Kayseri Basketbol'da Luca Ivankovic 25, Kennedy Valentine Burke 24 sayıyla galibiyette başrolü oynarken, maçın en skorerleri oldu.

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Kaynak: AA

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