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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda İsveç ekibi A3 Basket'i 83-80 mağlup etti.

28.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:50Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
FIBA Kadınlar Kupası C Grubu 5. hafta maçında Basketbol, deplasmanda İsveç ekibi A3 Basket'i 83-80 mağlup etti.
Bu sonuçla Bellona Kayseri Basketbol, grupta 3. galibiyetini aldı. A3 Basket ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Umea kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini A3 Basket, 20-17 önde tamamladı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bellona Kayseri Basketbol, soyunma odasına 43-35 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı kapattı ve final periyoduna 59-59 eşitlikle gidildi. Son periyotta daha az hata yapan Bellona Kayseri Basketbol, karşılaşmadan 83-80 galip ayrıldı.

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Kaynak: AA

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