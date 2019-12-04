Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. hafta ve son hafta maçında Polonya temsilcisi Artego'yu 85-76 yendi.

04.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:20Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Kadın Takımı, FIBA Kupası E Grubu 6. hafta ve son hafta maçında Polonya temsilcisi Artego'yu 85-76 yendi.
Ahmet Cömert Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci periyotta üstünlüğünü kaybederek devre arasına 41-35 geride girdi.
İkinci yarının başında fark bir ara 10 sayının üzerine çıksa da maçtan kopmayan Galatasaray, üçüncü çeyreği 61-58 geride kapattı. Son periyodun başında öne geçen sarı-kırmızılı ekip, farkı açarak müsabakayı 85-76 kazandı.
Sarı-kırmızılı takımda 23 sayı kaydeden Dragana Stankovic, maçın en skorer oyuncusu oldu. Bria Hartley 19, Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek ise 15'er sayı üreterek Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.
Bu sonuçla Galatasaray, grupta 3. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yoluna devam edip etmeyeceği gruplarda yapılacak diğer maçların sonunda belli olacak.

Galatasaray, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:10 THY, Challenge Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı - Spor
22:07 Ünal Karaman: Avantaj elde ettik - Spor
21:59 FIBA Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom: 75 - Strasbourg IG: 83 - Spor
21:58 Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı,... - Spor
21:48 Hentbol: Toplu sonuç - Spor
21:31 Emin Bayram, ilk Galatasaray maçına Tuzlaspor karşısında çıktı! - Spor
21:06 Fatih Terim'den kupa rotasyonu - Spor
20:38 Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti - Spor
19:53 Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor - Spor
19:18 Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor! - Spor
22:06 Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı - Haberler
21:29 Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı - Haberler
20:16 Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
4.12.2019 22:15:25