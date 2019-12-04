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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Andrada Csender (Romanya), Ivana Radinovic (Karadağ), Amalia Marchis (Romanya)OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Leedham 16, Ogunbowale 14, Paris 10, Robinson 16, Pelin Bilgiç 9, Damla Gezgin 2, Yeliz Doğan, Naile ÇırakBellona Kayseri Basketbol: Barbee 14,...

04.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:46Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Andrada Csender ( ), Ivana Radinovic ( ), Amalia Marchis (Romanya)
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Leedham 16, Ogunbowale 14, Paris 10, Robinson 16, Pelin Bilgiç 9, Damla Gezgin 2, Yeliz Doğan, Naile Çırak
Bellona : Barbee 14, Burke 23, Ayşegül Günay 6, Ivankovic 10, Wauters 4, Perisa 5, Beril Albayrak, Kübra Siyahdemir
1. Periyot: 20-14
Devre: 36-36
3. Periyot: 55-47
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 6. ve son hafta maçında OGM Ormanspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 69-62 yendi.
Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve puanını 11 yapan OGM Ormanspor, gruptan lider olarak çıktı.
C Grubu'nda üçer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan bir diğer Türk temsilcisi Bellona Kayseri Basketbol ise 9 puanla 3. sırada yer aldı. Bellona Kayseri Basketbol'un FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yoluna devam edip etmeyeceği gruplarda yapılacak diğer maçların sonunda belli olacak.

basketbol, Karadağ, Romanya, Kayseri, Spor

Kaynak: AA

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