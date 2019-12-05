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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: AntakyaHakemler: Alexandra Stan (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova), Natasa Dragojevic (Karadağ)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Gajic 24, İdil Türk, Peters 22, Magarity 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 16, Tuğba Oral 2WBC Enisey: Abaidullina...

05.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:36Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Salon: Antakya
Hakemler: Alexandra Stan ( ), Xhelal Mumini (Kosova), Natasa Dragojevic ( )
Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Gajic 24, İdil Türk, Peters 22, Magarity 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 16, Tuğba Oral 2
WBC Enisey: Abaidullina 15, Kolosovskaia 19, Kiryanova 5, Marchenkova 13, Linskens 6, Tarasova, Mc Cray 13, Koizar 15
1. Periyot: 25 - 19
Devre: 48- 47
3. Periyot: 72 - 67
Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın WBC Enisey takımını 92-86 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Karadağ, Romanya, Hatay, Spor

Kaynak: AA

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