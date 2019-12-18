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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: DSİHakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Erion Hoxhaj (Arnavutluk), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya)BOTAŞ: Eldebrink 20, Büşra Akbaş 8, Cansu Köksal 5, Holingsvorth 2, Marina Baş 4, Işılay Eğin, Melis Gülcan 12, Hatice Pelin Gülçelik 5CCC Polkowice: Robinson 5, Bojovic 2, Gajda 4,...

18.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:26Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Salon: DSİ
Hakemler: Alakbar Hasanov ( ), Erion Hoxhaj ( ), Alija Ferevski (Kuzey )
BOTAŞ: Eldebrink 20, Büşra Akbaş 8, Cansu Köksal 5, Holingsvorth 2, Marina Baş 4, Işılay Eğin, Melis Gülcan 12, Hatice Pelin Gülçelik 5
CCC Polkowice: Robinson 5, Bojovic 2, Gajda 4, Spanou 30, Stallworth 18, Filip 11, Naczk 2, Tyszkiewicz 3, Tomaszewicz
1. Periyot: 14-20
Devre: 19-39
3. Periyot: 30-55
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında BOTAŞ, konuk ettiği Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye 75-56 yenildi.

Arnavutluk, Azerbaycan, Makedonya, Spor

Kaynak: AA

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