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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket'i 82-73 yenerek son 16 turuna kaldı.

10.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 00:02Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
TRC İnşaat Kadın Takımı, FIBA Kadınlar Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket'i 82-73 yenerek son 16 turuna kaldı.
Pays da la Loire bölgesindeki Les Oudairies Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takım birinci çeyreği 22-18 önde tamamlarken mücadelenin ilk yarısı 37-37 beraberlikle tamamlandı.
Maçın 3. periyodunu 59-57 geride tamamlayan Beşiktaş TRC İnşaat, son periyotta üstünlüğü ele alarak karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.
İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 83-79 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesini 9 sayı farkla kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

basketbol, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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