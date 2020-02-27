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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes'e 102-64 yenilerek elendi.

27.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:22Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
OGM Ormanspor Kadın Takımı, FIBA Kupası 8'li tur rövanş maçında deplasmanda temsilcisi Basket Landes'e 102-64 yenilerek elendi.
Fransa'nın Landes kentindeki François-Mitterrand Salonu'nda oynanan karşılaşmaya atak başlayan Basket Landes, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 43-29 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da aradaki skor farkını açan ev sahibi ekip, üçüncü periyotunu 71-46 önde kapattığı karşılaşmadan 102-64 galip ayrıldı ve üst tura yükseldi.
Basket Landes'ten Mamignan Toure, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu.
OGM Ormanspor, Ankara'da yapılan ilk maçı da 82-79 kaybetmişti.

basketbol, Fransa, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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