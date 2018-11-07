Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi B Grubu 3. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor
, deplasmanda Fransa
temsilcisi Carolo Basket'e 90-79 yenildi.
Charleville-Mezieres kentinde Caisse d'Epargne Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-15 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 44-39 üstün gitti.
Tempolu geçen üçüncü çeyreği 72-59 önde tamamlayan Carolo Basket, maçtan da 90-79 galip ayrıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla gruptaki 2. yenilgisini aldı. Fransız ekibi ise ikinci galibiyetini elde etti.
Büyükşehir Belediyespor,Hatay,Avrupa
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:44