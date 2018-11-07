07 Kasım 2018, 22:44
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Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Fransa temsilcisi Carolo Basket'e 90-79 yenildi.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Fransa temsilcisi Carolo Basket'e 90-79 yenildi.

Charleville-Mezieres kentinde Caisse d'Epargne Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-15 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 44-39 üstün gitti.

Tempolu geçen üçüncü çeyreği 72-59 önde tamamlayan Carolo Basket, maçtan da 90-79 galip ayrıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla gruptaki 2. yenilgisini aldı. Fransız ekibi ise ikinci galibiyetini elde etti. Büyükşehir Belediyespor,Hatay,Avrupa
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:44



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