Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Antakya
Hakemler: Andrei Sharapa (Belarus
), Maka Kupatadze (Gürcistan
), Peter Zenis (Slovakya
) Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Jones 4, Paris
9, Snytsina 10, Cansu Köksal
3, Gizem Başaran, Merve Aydın
2, Ben Abdelkader 21, Johnson 17, Gajic 5 Olympiakos
: Thomas 14, Mazic 5, Pavlopoulou, Sotiriou 6, Johnson 3, Stamati 5, Spyridopoulou 5, Nikolopoulou 9, Kosma 4, Stamolamprou 4
1. Periyot: 16-15
Devre: 41-28
3. Periyot: 56-42
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi B Grubu 4. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan
ekibi Olympiakos'u 71-55 yendi.
Slovakya,Gürcistan,Hatay,Büyükşehir Belediyespor
29 Kasım 2018 Perşembe 20:13