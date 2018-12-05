Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Andrada Csender (Romanya
), Alessandro Martolini (İtalya
), Alexandre Deman (Fransa
) Fenerbahçe
: Plum 18, Hartley 5, Zandalasini 19, Vaughn 8, Verameyenka 13, Sottana 12, Stokes 4, Birsel Vardarlı
Demirmen 5, Tuğçe Canıtez
3 Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Jones 9, Snytsina 19, Johnson 17, Abdelkader 16, Paris
10, Gajic 3, Merve Aydın
1. Periyot: 22-17
Devre: 46-38
3. Periyot: 66-55
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi B Grubu 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-74 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü
Başkan Vekili Semih Özsoy ve sarı-lacivertli yöneticiler, protokol tribününden takip etti.
İtalya,Romanya,Büyükşehir Belediyespor,Fenerbahçe
05 Aralık 2018 Çarşamba 21:25