13 Aralık 2018, 19:57
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Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Antakya Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Sergii Tyslenko (Ukrayna)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 11, Merve Aydın 4, Ben Abdelkader 13, Johnson 8, Snytsina 9, İlsu Darıcıoğlu, Cansu Köksal 3, Gizem Başaran, Gajic 8Sopron Basket: Fegyverneky 15, Dupree...

Salon: Antakya


Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Sergii Tyslenko (Ukrayna)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 11, Merve Aydın 4, Ben Abdelkader 13, Johnson 8, Snytsina 9, İlsu Darıcıoğlu, Cansu Köksal 3, Gizem Başaran, Gajic 8

Sopron Basket: Fegyverneky 15, Dupree 16, Turner 6, Zahui 7, Crvendakic 15, Casas 5, Hatar 2, Dubei

1. Periyot: 15-18

Devre: 27-38

3. Periyot: 39-52

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 56-66 yenildi. Antakya,Ukrayna,Hatay,Büyükşehir Belediyespor
13 Aralık 2018 Perşembe 19:57



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