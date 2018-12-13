Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Antakya
Hakemler: Anton Makhlin (Rusya
), Alakbar Hasanov (Azerbaycan
), Sergii Tyslenko (Ukrayna
) Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Paris
11, Merve Aydın
4, Ben Abdelkader 13, Johnson 8, Snytsina 9, İlsu Darıcıoğlu, Cansu Köksal
3, Gizem Başaran, Gajic 8
Sopron Basket: Fegyverneky 15, Dupree 16, Turner 6, Zahui 7, Crvendakic 15, Casas 5, Hatar 2, Dubei
1. Periyot: 15-18
Devre: 27-38
3. Periyot: 39-52
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi B Grubu 6. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Macaristan
temsilcisi Sopron Basket'e 56-66 yenildi.
Antakya,Ukrayna,Hatay,Büyükşehir Belediyespor
13 Aralık 2018 Perşembe 19:57