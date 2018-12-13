Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Fenerbahçe
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Ligi B Grubu altıncı hafta maçında konuk olduğu Letonya
'nın TTT Riga
ekibine 68-64 yenildi.
Başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 16-11 geride geçerken, devreye de 34-24 ev sahibi takımın üstünlüğünde girildi.
İkinci yarıda toparlanan ve 3. çeyreği 46-46 eşitlikle tamamlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 68-64 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki 3. mağlubiyetini alırken, TTT Riga, 4. galibiyetini elde etti.
Riga,basketbol,Avrupa,Fenerbahçe
13 Aralık 2018 Perşembe 22:11