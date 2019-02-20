Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Antakya
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan
), Ivan Milicevic (Bosna Hersek
), Zoran Mitrovski (Makedonya
) Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Ayşegül Günay
1, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal
2, Williams
19, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 14, Merve Aydın
7, Gajic 8 Dinamo Kursk
: Xargay 5, Zhedik 14, Petrovic 14, Prince
6, Golovchenko, Vidmer 4, Kirillova 5, Cruz 6, Hollingsworth 6, Stewart 17, Howard 10
1. Periyot: 12-23
Devre: 25-44
3. Periyot: 41-72
Beş faulle çıkan: 38.82 Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa
Ligi'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya
temsilcisi Dinamo Kursk'a 87-62 yenilerek bu organizasyona veda etti.
Bosna - Hersek,Gizem Başaran ,Hatay,Büyükşehir Belediyespor
Kaynak: AA