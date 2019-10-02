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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında BOTAŞ, deplasmanda Polonya'nın Arka Gdynia takımına 84-75 mağlup oldu.

02.10.2019 21:18Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında BOTAŞ, deplasmanda Polonya'nın Arka Gdynia takımına 84-75 mağlup oldu.
İlk maçı da evinde 88-72 kaybeden BOTAŞ, organizasyona veda etti.
Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk periyodunu BOTAŞ'ın 21-19 önde geçtiği maçın devresi 42-42 berabere tamamlandı.
Üçüncü periyodu 62-55 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, salondan 84-75 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.
Avrupa Ligi'nde normal sezonda mücadele etme hakkı kazanamayan BOTAŞ, yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Polonya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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