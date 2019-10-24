Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 yenildi.

24.10.2019 21:38Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 yenildi.
Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk yenilgisini alırken, Sopron Basket ikinci maçını da kazandı.
Macaristan'ın Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 11-11'lik eşitlikle sona ererken, Fenerbahçe Öznur Kablo devreyi 25-24 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte etkili olan Sopron Basket, final periyoduna 9 sayı farkla 46-37 üstün girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Fenerbahçe Öznur Kablo maça ortak olmasına rağmen Sopron Basket, sahadan 62-60 galip ayrıldı.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:04 Maçın ardından
23:03 Ricardo Sa Pinto: "Gruptan çıkmak istiyoruz"
23:00 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
22:59 Gerhard Struber: "Başakşehir'den 1 puan bekliyorduk"
22:59 UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!
22:48 Avrupa kupalarında gruplarda ilk galibiyet Medipol Başakşehir'den
22:48 Maçın ardından
24.10.2019 23:09:34