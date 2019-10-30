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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Erion Hoxhaj (Arnavutluk)Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 10, Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 24, Cruz 2, Ayşe Cora 2, Sevgi Uzun, Zandalasini 20, Esra Ural TopuzArka Gdynia: Allen 14, Papova...

30.10.2019 21:44Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Erion Hoxhaj ( Arnavutluk )
Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 10, Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 24, Cruz 2, Ayşe Cora 2, Sevgi Uzun, Zandalasini 20, Esra Ural Topuz
Arka Gdynia: Allen 14, Papova 11, Kastanek 6, Guelich 10, Balintova 2, Slamova 3, Podgorna, Greinacher 2, Grymek
1. Periyot: 12-14
Devre: 28-23
3. Periyot: 49-37
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Polonya temsilcisi Arka Gdynia ekibini 68-48 yendi.
Sarı-lacivertli takım, grubundaki ikinci galibiyetini elde etti.

Bosna - Hersek, Öznur Kablo, Arnavutluk, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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