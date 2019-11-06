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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Emmouil Tsolakos (Yunanistan)Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Melis Talay 4, Gökşen Fitik 9, Coffey 9, Meltem Avcı 9, Marginean 2, Fatmanur Karakaş 6, Rodriguez 15, Feride Akalan,...

06.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:22 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Charalampos Karakatsounis ( Yunanistan ), Esperanza Mendoza Holgado ( İspanya ), Emmouil Tsolakos (Yunanistan)
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol : Melis Talay 4, Gökşen Fitik 9, Coffey 9, Meltem Avcı 9, Marginean 2, Fatmanur Karakaş 6, Rodriguez 15, Feride Akalan, İlayda Güner 6
TTT Riga: Drammeh 12, Huff 9, Klakocka 2, Harper 5, Kreslina 15, Strautmane 5, Melnika 4, Jasa 3
1. Periyot: 17-15
Devre: 25-22
3. Periyot: 35-42
Normal süre: 53-53
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, normal süresi 53-53 tamamlanan ve uzatmaya giden maçta sahasında Letonya temsilcisi TTT Riga'yı 60-55 yendi.

Yunanistan, basketbol, Çukurova, İspanya, Spor

Kaynak: AA

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