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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 58-43 mağlup etti.

27.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:44Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
FIBA Kadınlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Öznur Kablo, sahasında İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 58-43 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, grupta 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 36-20 üstün gitti.
Skor avantajını ikinci yarıda koruyan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 50-27 önde geçtiği müsabakadan 58-43 galip ayrıldı.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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