Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Maka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna Hersek)Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 14, Rodriguez 13, Meltem Avcı 2, Bentley 13, Marginean 5, Feride Akalan 5, İleyda Güner 4UMMC Ekaterinburg: Beliakova 8, Quigley 8,...

11.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:50Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Nikolaos Somos ( ), Maka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna Hersek)
Gelecek Koleji : Tuck 14, Rodriguez 13, Meltem Avcı 2, Bentley 13, Marginean 5, Feride Akalan 5, İleyda Güner 4
UMMC Ekaterinburg: Beliakova 8, Quigley 8, Vandersloot 15, Meesseman 28, Jones 10, Faulkner 4, Beglova 8, Musina 12, Vadeeva 19
1. Periyot: 24-33
Devre: 34-61
3. Periyot: 42-87
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 7. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a 112-56 yenildi.

Bosna - Hersek, Yunanistan, basketbol, Çukurova, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:50 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Bize yüreği ile oynayacak oyuncular lazım" - Spor
20:50 Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan "hakem ve transfer" açıklaması Açıklaması - Spor
20:47 Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! - Spor
20:45 Dinamo Bükreş 0-3 Arkas Spor - Spor
20:40 Basel-Trabzonspor maçına doğru - Spor
20:02 Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
18:25 Marcelo Guedes, Lyon'dan ayrılma kararı aldı - Spor
11.12.2019 20:54:20