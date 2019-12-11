Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jelena Tomic ( Hırvatistan
), Silvia Marziali (İtalya), Alexandra Stan ( Romanya
) Fenerbahçe
Öznur Kablo: Williams 10, Olcay Çakır 2, Iagupova 21, Zandalasini 24, Tuğçe Canıtez, Stokes 12, Cruz 5, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun, Nicholls
LDLC ASVEL Feminin: Helena 17, Allemand 5, Johannes 17, Turcinovic 2, Plouffe 14, Tanqueray 7, Badiane 5, Salagnac, Chabrier
1. Periyot: 19-17
Devre: 33-34
3. Periyot: 58-59
5 faulle çıkan: 37.55 Plouffe (LDLC Asvel Feminin)
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 7. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını 82-67 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip, 7. galibiyetini alırken, Fransız temsilcisi 5. mağlubiyetini yaşadı.