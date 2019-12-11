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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Silvia Marziali (İtalya), Alexandra Stan (Romanya)Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 10, Olcay Çakır 2, Iagupova 21, Zandalasini 24, Tuğçe Canıtez, Stokes 12, Cruz 5, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun, NichollsLDLC ASVEL Feminin: Helena 17, Allemand...

11.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:28Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jelena Tomic ( ), Silvia Marziali (İtalya), Alexandra Stan ( )
Öznur Kablo: Williams 10, Olcay Çakır 2, Iagupova 21, Zandalasini 24, Tuğçe Canıtez, Stokes 12, Cruz 5, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun, Nicholls
LDLC ASVEL Feminin: Helena 17, Allemand 5, Johannes 17, Turcinovic 2, Plouffe 14, Tanqueray 7, Badiane 5, Salagnac, Chabrier
1. Periyot: 19-17
Devre: 33-34
3. Periyot: 58-59
5 faulle çıkan: 37.55 Plouffe (LDLC Asvel Feminin)
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 7. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını 82-67 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip, 7. galibiyetini alırken, Fransız temsilcisi 5. mağlubiyetini yaşadı.

Hırvatistan, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Romanya, Spor

Kaynak: AA

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